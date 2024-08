Gassen und Dahmen sehen Gesundheitswesen schlecht für Krisen aufgestellt

Berlin: Politiker und Experten sehen das deutsche Gesundheitssystem schlecht aufgestellt für mögliche Krisen. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, sagte der "Bild am Sonntag", es brauche eine Erhebung unter Praxen und Krankenhäusern, um herauszufinden, welche Kapazitäten man potenziell habe. Auf den Nato-Bündnisfall sei das Gesundheitssystem nicht vorbereitet, so Gassen. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Dahmen, forderte regelmäßige Übungen an Krankenhäusern. Wörtlich sagte Dahmen: "Wir brauchen eine Zeitenwende im Gesundheitswesen."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 06:00 Uhr