Gaß warnt angesichts von Rekord-Infektionszahlen vor Belastung der Krankenhäuser

Bundestag stimmt über umstrittenen Nachtragshaushalt ab

Berlin: Der Bundestag stimmt am Nachmittag über den umstrittenen Nachtragshaushalt von Bundesfinanzminister Lindner ab. Der FDP-Politiker will nicht genutzte Kredite in Höhe von 60 Milliarden Euro so umschichten, dass sie in den kommenden Jahren für Klimaschutz und Transformation genutzt werden können. Ursprünglich war das Geld für die Bekämpfung der Corona-Pandemie vorgesehen. Die Union hält diese Umwidmung der Kredite für verfassungswidrig. Unmittelbar nach Veröffentlichung des Gesetzes werde man die Klage beim Bundesverfassungsgericht einreichen, kündigte Unions-Fraktionsvize Middelberg in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" an. Außerdem werde man ein Eilverfahren anstrengen, um zu verhindern, dass die Ampel auf der Grundlage dieses verfassungswidrigen Haushalts Ausgaben tätigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2022 08:00 Uhr