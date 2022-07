Gasreserven reichen laut Netzagentur für ein bis zwei Monate

Das Wetter in Bayern: In der Nacht am westlichen Alpenrand Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunächst klar, in der zweiten Nachthälfte im Süden Wolkenfelder und später am westlichen Alpenrand teils gewittrige Regenfälle. Tiefstwerte 18 bis 13 Grad. Tagsüber und am Dienstag in der Nähe der Alpen Schauer und Gewitter, im übrigen Bayern sonnig. Am Mittwoch in ganz Bayern viel Sonnenschein. Tageshöchstwerte 22 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2022 20:00 Uhr