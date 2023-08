Gaspreisbremse kommt den Staat deutlich billiger als erwartet

München: Die Gaspreisbremse kommt den Staat bei weitem nicht so teuer zu stehen wie erwartet. Das haben Berechnungen des Ifo-Instituts ergeben. Demnach wird die Preisbremse den Bund nur gut 13 Milliarden Euro kosten - statt der eingeplanten gut 40 Milliarden. Bereits im kommenden Jahr rechnen die Wirtschaftsforscher damit, dass die Ausgaben auf null zurückgehen. Dafür machen sie die sinkenden Gaspreise verantwortlich. Schon jetzt würden viele Kunden mit ihren Versorgern Verträge abschließen, in denen die Preise unter der Grenze von zwölf Cent pro Kilowattstunde liegen. Die Gaspreisbremse war infolge des Ukraine-Kriegs im März in Kraft getreten und sollte Haushalte und Unternehmen entlasten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 13:00 Uhr