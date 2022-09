Gaspreis steigt wieder sprunghaft an

Frankfurt am Main: Die neuerliche Unterbrechung der Gaslieferungen durch die Pipeline Nordstream 1 hat eine neue Preisralley ausgelöst. Auf dem europäischen Terminmarkt ist der Preis heute früh um gut dreißig Prozent gestiegen. Damit kostet eine Megawattstunde 272 Euro. Der russische Anbieter Gazprom hatte den Lieferstopp mit einem Ölleck an einer Turbine begründet. Der Hersteller Siemens Energy reagierte prompt. Die Einstellung des Gasflusses sei aus technischer Sicht nicht nachvollziebar, heißt es. Neben Gas wird auch Roh-Öl teurer. Ein Barrel kostet heute morgen fast 95 US-Dollar, das ist ein Dollar 95 mehr als noch am Freitag. Gleichzeitig ist der Euro-Kurs gegenüber dem US-Dollar auf ein Zwanzig-Jahres-Tief gefallen, was den Import von Rohstoffen verteuert, die in der amerikanischen Währung gehandelt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2022 10:00 Uhr