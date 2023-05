Gaspreis nähert sich Niveau vor dem Ukraine-Krieg

Kurzmeldung ein/ausklappen Ampel-Koalition sucht nach Lösungen im Heizungsstreit

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck will am Abend mit Vertretern der drei Ampelparteien mögliche Änderungen am umstrittenen Heizungsgesetz ausloten. Dazu hat er zu einem Treffen in sein Ministerium in Berlin eingeladen. Der Minister hatte bereits Kompromisse beim Starttermin oder der staatlichen Förderung angedeutet. Grüne und SPD wollen den Gesetzentwurf noch vor der Sommerpause ins Parlament bringen. Das hatte die FDP in der vergangenen Woche verhindert. Grünen-Fraktionschefin Dröge warnte die FDP in den Funke Medien, das Heizungsgesetz weiter zu blockieren. Nötig sei nun ein - Zitat - "ordentliches parlamentarisches Verfahren." SPD-Generalsekretär Kühnert äußerte sich im ZDF zuversichtlich. Bereits in den vergangenen Tagen habe sich die Rhetorik bei vielen deutlich geändert. Das sei ein Hinweis, dass einige jetzt nicht mehr damit rechneten, das Gesetz verhindern zu können, sagte Kühnert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2023 15:00 Uhr