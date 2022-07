Gaspipeline Nord Stream 1 ist wegen Wartungsarbeiten abgeschaltet

Nachrichtenarchiv - 11.07.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lubmin: Wegen Wartungsarbeiten fließt seit dem frühen Morgen kein Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1 von Russland nach Deutschland. Grund dafür sind laut Betreiber die jährlichen Wartungsarbeiten, die zehn Tage dauern sollen. Es gibt aber die Sorge, dass Russland auch im Anschluss die Pipeline nicht wieder in Betrieb nimmt. Für diesen Fall sieht die Energieexpertin Claudia Kemfert vor allem die Industrie in der Pflicht. Im BR forderte sie diese auf, beim Gas zu sparen und gleichzeitig in erneuerbare Energien zu investieren. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, betonte zudem den Einfluss der Bevölkerung auf die Gaslage hierzulande. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, auch private Haushalte könnten mit helfen, in dem sie mit Warmwasser und Heizung sparten. Wenn das 40 Millionen Menschen machten, habe das einen signifikanten Effekt für Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2022 10:00 Uhr