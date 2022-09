Gaslieferung über Nord Stream 1 bleibt ausgesetzt

Nachrichtenarchiv - 02.09.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Die russischen Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 werden vorerst nicht wiederaufgenommen. Das teilte der Staatskonzern Gazprom am Abend mit. Als Grund wurde ein Ölaustritt in der Kompressorstation Portowaja genannt. Bis zur Beseitigung bleibe der Gasdurchfluss gestoppt. Gazprom zufolge ist das Leck bei den Wartungsarbeiten entdeckt worden, die gemeinsam mit Experten von Siemens Energy durchgeführt werden. Es sei nicht möglich, den sicheren Betrieb der letzten dort noch verbliebenen Gasturbine zu garantieren. Schon in der Vergangenheit sei es zu solchen Ölaustritten gekommen, hieß es. Ursprünglich sollten die dreitägigen Wartungsarbeiten in der kommenden Nacht abgeschlossen werden. Am Morgen sollte dann wieder Gas durch die Pipeline fließen.

