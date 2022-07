Gaskunden müssen voraussichtlich ab Oktober mehr zahlen

Nachrichtenarchiv - 28.07.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gaskunden müssen sich ab 1. Oktober auf noch höhere Rechnungen einstellen. Wirtschaftsminister Habeck hat bestätigt, dass dann die sogenannte Gasumlage kommt. Wegen der gedrosselten Lieferungen aus Russland machen Gaseinkäufer derzeit hohe Verluste. Zu 90 Prozent sollen diese auf alle Gaskunden, also Haushalte und Unternehmen, verteilt werden. Für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt, in dem Gas verbraucht wird, geht es dann um zusätzliche Gesamtkosten in Höhe von 2.500 bis 3.000 Euro im Jahr. Darin eingerechnet sind die Preiserhöhungen, die die Versorger schon angekündigt hatten. Weil Russland weniger Gas nach Deutschland pumpt, müssen Gaseinkäufer derzeit am Markt teuer nachkaufen. Denn sie haben Lieferverpflichtungen gegenüber Stadtwerken und Unternehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2022 19:00 Uhr