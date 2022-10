Gaskommission will Auszahlung von Prämien fürs Sparen

Nachrichtenarchiv - 31.10.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gas-Kommision hat ihre Vorschläge zur Entlastung von Privathaushalten und Unternehmen an die Bundesregierung übergeben. In dem Abschlussbericht des Expertengremiums werden zusätzlich zur Gaspreisbremse und der staatlichen Übernahme der Abschlagszahlung im Dezember weitere Punkte angeregt: So soll es Geldprämien für das Einsparen von Brennstoff geben. Damit könnte ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden, das 20-Prozent-Einsparziel pro Anschluss zu erreichen oder zu übertreffen. Außerdem soll es einen Hilfsfonds für Härtefälle geben. Dieser könnte stark belastete Haushalte unterstützen und auch Betreibern von Öl- und Holzpelletheizungen zugutekommen. - Das Wirtschaftsministerium will nach Angaben einer Sprecherin, dass das Bundeskabinett bereits übermorgen über die Soforthilfen für Dezember entscheidet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2022 14:00 Uhr