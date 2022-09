Gasimporteur Uniper wird verstaatlicht

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bund wird die Mehrheit an dem angeschlagenen Gaskonzern Uniper übernehmen. Nach einer Kapitalerhöhung von acht Milliarden Euro und der Übernahme von Anteilen des bisherigen Mehrheitsaktionärs Fortum soll der Bund künftig 99 Prozent an Uniper halten. Die umstrittene Gasumlage wird vorerst aber dennoch erhoben. Wie Wirtschaftsminister Habeck erklärte, dauere die Verstaatlichung von Uniper mindestens drei Monate. Bis dahin solle mit der Gasumlage die Finanzsolidität des Unternehmens sichergestellt werden. Seinen Worten zufolge wird aber geprüft, ob die Maßnahme noch verfassungskonform ist, wenn der Bund dann eine Mehrheit an Uniper hält. Habeck begründete die Verstaatlichung damit, dass der Konzern für 40 Prozent des deutschen Gasmarkts zuständig sei. Seit Russland die Lieferungen durch die Pipeline Nord-Stream-1 eingestellt habe, sei die Situation für Uniper dramatisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2022 10:00 Uhr