Gasimporteur Uniper soll teils verstaatlicht werden

Frankfurt am Main: Deutschlands größter Gasimporteur Uniper soll teilweise verstaatlicht werden. Wie der Konzern selbst erklärte, befindet man sich derzeit in abschließenden Gesprächen mit der Bundesregierung und dem finnischen Mutterkonzern Fortum. In einer Mitteilung von Uniper heißt es, dass sich der Bund über eine Kapitalerhöhung von acht Milliarden Euro an dem Unternehmen beteiligen wird. Darüber hinaus soll der Bund die derzeit von Fortum gehaltenen Uniper-Aktien erwerben. Im Ergebnis ist vorgesehen, dass der Bund damit eine signifikante Mehrheitsbeteiligung an dem Gas-Importeur erhält. Eine komplette staatliche Übernahme wird offensichtlich nicht angestrebt.

