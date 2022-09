Gasimporteur Sefe soll angeblich verstaatlicht werden

Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der geplanten Verstaatlichung des Energiekonzerns Uniper will der Bund offenbar auch die Gazprom-Tochter Securin Energy for Europe, kurz Sefe, übernehmen. Das berichtet der Spiegel. Die frühere Gazprom Germania ist noch im Besitz des russischen Energiekonzerns Gazprom, steht aber unter Treuhandschaft des Bundes, um die Versorgungssicherheit in Deutschland mit Gas zu gewährleisten. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium hieß es, dass entsprechende Gespräche mit der Bundesregierung derzeit laufen. Das bestätigte auch die Bundesnetzagentur, die vorübergehend die Kontrolle bei Sefe ausübt. Experten halten eine Verstaatlichung für wahrscheinlich, allerdings dürfte dies noch einige Wochen dauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2022 16:00 Uhr