Gas-Notfallplan tritt in Kraft

Nachrichtenarchiv - 09.08.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesnetzagentur hofft durch den ab heute geltenden EU-weiten, sogenannten Gas-Notfallplan auf eine Stabilisierung der Gas-Lage. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Agenturchef Müller, wenn alle Länder in Europa Gas sparen, könne das dazu beitragen, dass genug Gas da ist und man gut durch Herbst und Winter komme. Der Gasplan sieht vor, dass die Mitgliedsländer zunächst freiwillig bis März 15 Prozent ihres Verbrauchs einsparen. Kritik an der vom Bund geplanten Priorisierung von Privathaushalten vor der Industrie kommt von Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger. Bayern als Industrieland brauche mehr Gas als andere Bundesländer, sagte er im BR. Es sei schon komisch, dass vom Bund erzählt würde, in Bayern werde man als erstes zudrehen müssen, weil die Versorgung nach Bayern runter schwieriger sei. Das dürfe man nicht zulassen, betonte Aiwanger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2022 09:00 Uhr