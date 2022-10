Gas-Kommission erntet für ihre Vorschläge Lob und Kritik

Norwegen versetzt Streitkräfte in Alarmbereitschaft

Oslo: Norwegen versetzt seine Streitkräfte ab morgen in erhöhte Alarmbereitschaft. Nach Regierungsangaben bedeutet das unter anderem, dass die Schutzmaßnahmen an militärischen Einrichtungen verstärkt werden. Hinweise auf eine direkte Bedrohung durch Russland oder ein anderes Land gebe es zwar nicht. Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sei es aber notwendig, dass alle Nato-Staaten zunehmend wachsam sind, hieß es. Zuletzt waren in Norwegen mysteriöse Drohnenflüge beobachtet worden, besonders in der Nähe von Ölplattformen im Meer. Mehrere Russen wurden in diesem Zusammenhang festgenommen. Norwegen teilt sich in der Arktis eine fast 200 Kilometer lange Grenze mit Russland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2022 23:00 Uhr