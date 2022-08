Gas-Knappheit macht besonders Chemie-Industrie zu schaffen

Scholz sieht "großen Aufbruch" in Richtung neuer Energien

Frankfurt am Main: Bundeskanzler Scholz erwartet in der deutschen Industrie einen kräftigen Aufbruch hin zu erneuerbaren Energien. Am Vormittag hat Scholz im Industriepark Frankfurt-Höchst eine Tankstelle für Wasserstoff besucht. Dabei sagte der Kanzler, Wasserstoff könne eingesetzt werden für Mobilität, Produktion und technische Prozesse. In Höchst könne man sehen, dass dies funktioniert. Bei der Tankstelle sollen ab Ende des Jahres Züge tanken, die der Verkehrsverbund Rhein-Main einsetzen will. Insgesamt 27 davon sollen in der Region verkehren. Sie würden dann sogenannten grauen Wasserstoff tanken, der als Abfallprodukt in dem Industriepark anfällt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2022 15:00 Uhr