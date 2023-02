Gas-Experten warnen vor Knappheit im kommenden Winter

Nachrichtenarchiv - 18.02.2023 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Europa steht nach Ansicht des Chefs der Internationalen Energiebehörde, Birol, vor einer schwierigen Gasversorgung in kommenden Winter. In einem Fernseh-Interview sagte Birol, die deutsche Regierung habe zwar richtigerweise die Infrastruktur für Flüssiggas ausgebaut. Aber um die LNG-Terminals zu füllen, brauche man Gas. Der IAEA-Chef betonte, 2023 sei die Summe des zusätzlichen LNG-Gases auf dem Markt vergleichsweise sehr gering. Zudem würde China selbst bei einem nur kleinen Anstieg des Wirtschaftswachstums 80 Prozent des zusätzlichen Gases aufsaugen. - In Deutschland hat der Chef der Bundesnetzagentur, Müller, betont, dass die deutsche LNG-Infrastruktur auch für Nachbarländer genutzt werden müsse. Das sei eine Frage der Solidarität, so Müller im Deutschlandfunk. Einige Länder in Europa könnten gar keine LNG-Terminals an ihren Küsten bauen.

