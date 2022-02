Gas-Boykott träfe Russland laut IfW mehr als Deutschland

Bundeskabinett beschließt Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro

Berlin: Gut sechs Millionen Beschäftigte in Deutschland können ab Oktober mit einer Gehaltserhöhung rechnen. Die Bundesregierung hat grünes Licht für die Umsetzung eines zentralen Wahlkampfversprechens gegeben und die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf den Weg gebracht. Er liegt aktuell bei 9 Euro 82 und steigt in zwei Stufen auf 12 Euro pro Stunde. Der Bundestag muss noch zustimmen. Zugleich bleiben Monatsverdienste bis zu 520 Euro für Beschäftigte steuer- und sozialabgabenfrei. Mit der neuen Lohn-Untergrenze liegt Deutschland im europäischen Vergleich im Mittelfeld. In 21 von 27 EU-Staaten gibt es einen Mindestlohn; in Luxemburg, Irland, den Niederlanden und Belgien liegt er über dem deutschen. Am unteren Ende der Skala sind Bulgarien und Lettland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2022 13:00 Uhr