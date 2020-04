Gartencenter und Baumärkte in Bayern öffnen wieder

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im bayerischen Einzelhandel gibt es seit heute früh eine Lockerung der Corona-Vorschriften. Baumärkte, Gartencenter und Gärtnereien dürfen wieder öffnen. Mit Einlasskontrollen soll sichergestellt werden, dass Kunden und Beschäftigte den Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten können. Zudem sind alle aufgefordert, Mund- und Nasenschutz zu tragen. Das sei ganz entscheidend, so Innenminister Herrmann heute früh im BR. Kleinere Geschäfte sind weiterhin geschlossen, sie werden voraussichtlich erst in einer Woche ihren Betrieb wiederaufnehmen können. Bayern bleibt im Vergleich zu anderen Bundesländern restriktiv im Kampf gegen das Virus. Allerdings werden die Ausgangsbeschränkungen ab sofort etwas lockerer. So darf man sich nun auch mit einer haushaltsfremden Person im Freien aufhalten. Auch ein Kind darf mit dabei sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 09:00 Uhr