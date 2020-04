Gartencenter und Baumärkte in Bayern öffnen wieder

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach vier Wochen Zwangspause dürfen Baumärkte und Gartencenter in Bayern von heute an wieder Kunden empfangen. Allerdings gelten dabei strenge Regeln. So sollen Einlasskontrollen sicherstellen, dass der Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden kann. Grundsätzlich gilt, dass sich höchstens ein Kunde pro zwanzig Quadratmeter im Laden befindet. Alle sollen Mundschutz tragen. Kleinere Geschäfte können erst in einer Woche öffnen. Bayern verhält sich damit in der Corona-Krise im bundesweiten Vergleich zurückhaltend. So werden Museen und Tiergärten erst wieder am 3. Mai ihren Betrieb aufnehmen. Versammlungen von mehr als zwei Menschen bleiben bis 31. August untersagt. Allerdings werden die Ausgangsbeschränkungen ab sofort etwas lockerer. So darf man sich auch mit einer haushaltsfremden Person im Freien aufhalten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 06:00 Uhr