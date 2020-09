Garmisch-Partenkirchen verzeichnet nur wenige neue Corona-Fälle

Nachrichtenarchiv - 15.09.2020 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Von den in der oberbayerischen Marktgemeinde am Wochenende durchgeführten mehr als 700 Corona-Tests sind nach Angaben von Landrat Speer nur drei positiv. Die Ergebnisse von rund 300 weiteren Tests vom Montag stünden noch aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz liege akutell bei 55 je 100.000 Einwohner, so Speer am Nachmittag. In Garmisch-Partenkirchen waren Massentestungen nötig geworden, weil dort eine Corona-positive US-Amerikanerin in mehreren Lokalen war, während sie noch auf ihr Testergebnis nach der Rückkehr aus dem Urlaub wartete.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.09.2020 14:45 Uhr