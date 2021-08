Ganz New Orleans wegen Hurrikan ohne Strom

Nachrichtenarchiv - 30.08.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New Orleans: Wegen des Hurrikans Ida ist im gesamten Stadtgebiet von New Orleans der Strom ausgefallen. Das teilte die städtische Einsatzzentrale auf Twitter mit. In ganz Louisiana sollen aktuell über 700.000 Haushalte keinen Strom haben. Experten befürchten große Schäden durch den Hurrikan. Louisiana war vor 16 Jahren von Hurrikan Katrina verwüstet worden. Damals kamen über 1800 Menschen ums Leben. Seitdem wurden in der Region Milliarden Dollar in den Hochwasserschutz und andere Sicherheitsmaßnahmen investiert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.08.2021 04:00 Uhr