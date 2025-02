Gamsbestand in den bayerischen Alpen bleibt stabil

München: Die Zahl der Gämsen in den bayerischen Alpen bleibtstabil. Zu dieser Erkenntnis kommen die Bayerischen Staatsforsten nach ihrer jährlichen Zählung. Demnach wurden im vergangenen Jahr zwischen Juli und Oktober an 100 festen Beobachtungspunkten zwischen Berchtesgaden und Sonthofen 1.900 Tiere gezählt. Das ist in etwa so viel wie in den Vorjahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2025 11:00 Uhr