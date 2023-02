Gams-Population in den bayerischen Alpen ist stabil

Kurzmeldung ein/ausklappen Bauernpräsident rechnet nicht mit Gemüsemangel

Berlin: Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Rukwied, rechnet nicht damit, dass es hierzulande zu einem ähnlichen Mangel an Gemüse kommt wie in Großbritannien. Rukwied verwies in der "Rheinischen Post" auf den großen Vorteil des EU-Binnenmarktes, der eine sichere Versorgung mit Lebensmitteln gewährleiste. Nach Worten des Bauernpräsidenten wird in Deutschland zwar ähnlich wie in Großbritannien in großem Umfang Gemüse und Obst importiert, vor allem aus Südeuropa. Den Unterschied mache aber der Brexit. Viele Händler würden durch die bürokratischen und zeitaufwendigen Zollformalitäten abgeschreckt und die knappe Ware bleibe auf dem Kontinent.

