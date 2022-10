Galeria Karstadt Kaufhof will jede dritte Filiale schließen

Nachrichtenarchiv - 31.10.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Galeria Karstadt Kaufhof hat erneut Insolvenz angemeldet und will mindestens jede dritte Filiale schließen. Das kündigte Karstadt-Chef Müllenbach gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" an. Damit wäre für mehr als 40 der rund 130 Standorte Schluss. Der Konzern beschäftigt noch 17.000 Mitarbeiter. Betriebsbedingte Kündigungen seien unvermeidbar, so Müllenbach. Auch die Verwaltung sei betroffen. Es ist das zweite Mal innerhalb von zwei Jahren, dass der Warenhauskonzern aus Karstadt und Galeria Kaufhof den Weg zum Insolvenzgericht antreten muss. Bereits im ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 waren Filialen geschlossen und Stellen gestrichen worden. Ein staatlicher Fonds griff dem Konzern seitdem mit insgesamt 680 Millionen Euro unter die Arme.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2022 20:00 Uhr