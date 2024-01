Galeria Karstadt Kaufhof stellt Antrag auf Insolvenz

Essen: Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof ist erneut pleite. Nach Angaben des Unternehmens wurde beim Amtsgericht Essen Antrag auf Insolvenz gestellt. Es ist bereits die dritte innerhalb von weniger als vier Jahren. Die letzte große deutsche Warenhauskette war zuletzt wegen der Probleme des Eigners Signa mit seinem Investor Rene Benko in die finanzielle Schieflage geraten. Ein Sprecher von Galeria Karstadt Kaufhof erklärte, man wolle sich mit der Insolvenz aus der Situation befreien und dem Unternehmen eine erfolgreiche Zukunft sichern. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Stefan Denkhaus bestellt. Er betonte, dass die Kette nicht zerschlagen werden soll. Im Zuge der letzten Pleitewelle hatten dutzende Warenhäuser des Konzerns in Deutschland schließen müssen - darunter auch viele in Bayern wie in München, Nürnberg und Coburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2024 13:00 Uhr