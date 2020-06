Galeria Karstadt Kaufhof schließt in Bayern sechs ihrer Filialen

Nachrichtenarchiv - 19.06.2020 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern sind die Städte München, Nürnberg und Ingolstadt betroffen, wenn die Warenhauskette "Galeria Karstadt Kaufhof" mehr als ein Drittel ihrer deutschlandweit 172 Filialen schließt. Das hat der BR von der Gewerkschaft Verdi erfahren. In der Landeshauptstadt werden die Standorte Stachus, Nordbad und OEZ aufgegeben, in Nürnberg die Geschäfte bei der Lorenzkirche und in Langwasser. Von der Schließung der sechs Kaufhäuser sind laut Verdi 800 Beschäftigte direkt betroffen. - Die Gewerkschaft will gemeinsam mit Bürgermeistern um die Filialen in Bayern kämpfen. Das größte Problem sind nach ihren Angaben die hohen Mieten, weswegen die Immobilienbesitzer kontaktiert werden sollen. - Offen ist die Zukunft der Sport-Filialen, des Feinkosthandels und von "Karstadt-Reisen".

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.06.2020 14:45 Uhr