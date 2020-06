Galeria Karstadt Kaufhof schließt in Bayern sechs Filialen

München: Die Warenhauskette "Galeria Karstadt Kaufhof" schließt in Bayern Häuser in München, Nürnberg und Ingolstadt. Deutschlandweit entfallen 62 der 172 Fillialen. In München werden die Geschäfte am Stachus, beim Nordbad und im OEZ aufgegeben, in Nürnberg die Filialen bei der Lorenzkirche und in Langwasser. In Bayern seien 800 Beschäftigte direkt betroffen, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Sie will nun gemeinsam mit Bürgermeistern um die Filialen kämpfen. An die Immobilienbesitzer werde appelliert, dem Konzern bei der Ladenmiete entgegenzukommen

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2020 19:00 Uhr