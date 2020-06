Galeria Karstadt Kaufhof schließt in Bayern sechs Filialen

Nachrichtenarchiv - 19.06.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Essen: Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof schließt in Bayern sechs ihrer Filialen. Nach Angaben der Gewerkschaft stehen die Standorte Ingolstadt, Nürnberg Lorenzkirche und Langwasser sowie in München eine Filiale im Olympia Einkaufzentrum sowie die Kaufhäuser am Stachus und am Nordbad auf der Streichliste. Laut Verdi sind damit insgesamt 800 Beschäftigte im Freistaat betroffen. Bundesweit werden 62 der 172 Filialen geschlossen, wie der Konzern heute mitgeteilt hat. Rund 6.000 der insgesamt 28.000 Mitarbeiter könnten der Gewerkschaft zufolge ihren Arbeitsplatz verlieren. Die Unternehmensführung bezeichnete den Schritt als alternativlos, weil diese Filialen den Gesamtbestand des Unternehmens gefährdeten. Der Konzern schreibt schon länger rote Zahlen, hinzu kamen die Umsatzeinbrüche durch die Corona-Schließungen

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2020 16:00 Uhr