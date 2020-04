Galeria Karstadt Kaufhof klagt auch in Bayern gegen Ladenschließung

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Kaufhauskette "Galeria Karstadt Kaufhof" geht auch in Bayern gerichtlich gegen die Schließung ihrer Läden vor. Beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof hat der Warenhauskonzern eine Klage im Eilverfahren eingereicht. Das bestätigte eine Sprecherin dem BR. Der Konzern will damit erreichen, dass seine Filialen während der Corona-Krise wieder öffnen dürfen. Die erzwungenen Schließungen der Kaufhäuser seien ein gravierender Einschnitt für das Tagesgeschäft und sämtliche Umsätze des Unternehmens, heißt es auf dessen Website. Nach den neuen Vorgaben von Bund und Ländern dürfen Läden mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern ab Montag wieder öffnen, in Bayern übernächste Woche, größere Geschäfte aber nicht. Dagegen hat der Konzern auch in Nordrhein-Westfalen, Bremen sowie im Saarland Klage eingereicht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.04.2020 21:45 Uhr