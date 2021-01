Galeria Karstadt Kaufhof bekommt staatliche Hilfe

Essen: Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof erhält in der Corona-Pandemie staatliche Hilfe. Dabei handelt es sich laut ARD-Informationen um einen Kredit über 460 Millionen Euro. Für dieses Nachrangdarlehen müsse der Konzern eine angemessene Verzinsung zahlen. Der Essener Konzern soll so die verbliebenen fast 130 Häuser durch die Corona-Krise bringen. Die Bundesregierung wolle einen Beitrag leisten, um die Stellen der noch über 17.000 Beschäftigten zu sichern und die aktuell schwierige Lage für das Unternehmen zu überbrücken. Galeria-Chef Müllenbach erklärte in einem Brief an die Mitarbeiter, der Kredit sichere die nötige Liquidität in den nächsten Wochen und Monaten der Pandemie. Dafür sei er sehr dankbar, so Müllenbach.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.01.2021 20:15 Uhr