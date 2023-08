Gäubodenvolksfest zählt auch heuer 1,3 Millionen Besucher

Straubing: Das Gäubodenvolksfest haben in diesem Jahr 1,3 Millionen Menschen besucht. Das teilte der Betriebsleiter am Nachmittag in Straubing mit. Damit kamen heuer auf das Volksfest in etwa so viele Menschen wie im letzten Jahr. Die Veranstalter vermuten, dass es an der großen Hitze lag, dass diesmal nicht noch mehr Besucher kamen. Gut angenommen wurde der neu eingerichtete Trinkwasserbrunnen. Hier bildeten sich teils lange Warteschlangen. Das Gäubodenvolksfest geht am Abend mit einem Feuerwerk zu Ende.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2023 22:00 Uhr