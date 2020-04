Gäubodenvolksfest findet nicht statt, Oktoberfest steht auf der Kippe

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Straubing: Nach dem Beschluss der Bundesregierung, aufgrund der Corona-Pandemie alle Großveranstaltungen bis Ende August zu verbieten, ist auch das zweitgrößte Volksfest in Bayern abgesagt. Das Gäubodenfest in Straubing hätte heuer vom 7. bis zum 17. August stattfinden sollen. Wirtesprecher Lechner nannte die Absage im BR-Interview einen - Zitat - "harten Schlag mit Ansage". Besonders hart treffe es vor allem die kleinen Schausteller und Budenbetreiber. Für Ministerpräsident Söder steht auch das Münchner Oktoberfest auf der Kippe. Dem BR sagte Söder, er könne sich aus jetziger Sicht kaum vorstellen, dass eine so große Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt stattfinden könne. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 21:00 Uhr