Gäubodenfest in Straubing wird offiziell eröffnet

Straubing: In der niederbayerischen Stadt wird am Vormittag das Gäubodenfest offiziell eröffnet. Ministerpräsident Söder ist als Redner angekündigt. Das Fest geht bis zum 21. August. Die Maß Bier kostet heuer bis zu 12 Euro 25, an Wasser kommen die Gäste dagegen erstmals kostenlos - über einen Brunnen auf dem Gelände. Es gibt sieben Festzelte mit rund 27.000 Sitzplätzen und einen Vergnügungspark. Das Straubinger Gäubodenfest ist nach dem Münchner Oktoberfest das größte und bekannteste Volksfest in Bayern. Nach offizieller Zählung kamen im vergangenen Jahr rund 1,3 Millionen Besucherinnen und Besucher.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.08.2023 07:15 Uhr