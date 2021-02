Gärtnereien und Gartenmärkte in Bayern sollen wieder öffnen

München: Die Lockdown-Beschränkungen werden in Bayern voraussichtlich kommende Woche gelockert. Die Staatsregierung will am Vormittag entscheiden, ob Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden wieder öffnen dürfen. Neben Friseuren sollen auch andere körpernahe Dienstleistungen wie Fußpflege wieder erlaubt sein. In einer Woche entscheidet dann der nächste Bund-Länder-Gipfel darüber, wie es weitergehen soll. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband fordert, dass rasch eine Strategie für Öffnungen entwickelt wird. Dagegen mahnt der Präsident der deutschen Gesellschaft für Intensiv- und Notfallmedizin, Karagiannidis, zur Vorsicht. Bund und Länder müssten aufpassen, das Spiel in der Verlängerung nicht zu verlieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2021 09:00 Uhr