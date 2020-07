Gabriel erntet für Tönnies-Beratertätigkeit heftige Kritik

Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils gewittrig

Das Wetter in Bayern: Am Abend im Süden schon die ersten Gewitter, der Deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen mit Hagel und Sturmböen im südlichen Schwaben und in Oberbayern. In der Nacht nur noch an den Alpen und im Südosten gewittrig, sonst oft klar bei Temperaturen um 13 Grad. Morgen freundlich, nur an den Alpen regnerisch. Höchstwerte 18 bis 24 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende wieder wärmer.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.07.2020 18:15 Uhr