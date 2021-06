G7 zeigen sich nach Gipfeltreffen betont geschlossen

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Carbis Bay: Zum Abschluss des G7-Gipfels in Cornwall hat sich die Staatengruppe betont geschlossen gezeigt. Der britische Premier Johnson sprach als Gastgeber von einem - Zitat - "fantastischen Maß an Harmonie". Die Teilnehmerstaaten seien sich einig, dass sie dem Rest der Welt demokratische Werte vermitteln und den ärmeren Staaten bei einer nachhaltigen Entwicklung unter die Arme greifen wollten. Auch US-Präsident Biden sprach von einem außerordentlich produktiven Treffen. Die Abschottungspolitik seines Vorgängers Trump hatte die Gruppe an den Rand der Spaltung gebracht. Bundeskanzlerin Merkel sprach deshalb von einem gelungenen Neuanfang. Zwar habe die Welt weiterhin Probleme, aber man könne nun mit neuem Elan an deren Lösung arbeiten, so Merkel. Unter anderem vereinbarten die G7 eine Investitions-Initiative als Antwort auf Chinas Projekt der sogenannten "Neuen Seidenstraße".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2021 18:00 Uhr