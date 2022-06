G7 wollen Ukraine "so lange wie nötig" unterstützen

Nachrichtenarchiv - 27.06.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Die G7-Staaten wollen die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig ist. So steht es in einer Erklärung, die die Staats- und Regierungschefs nach einer Video-Schalte mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj veröffentlicht haben. Darin heißt es außerdem, es sei die Entscheidung der Regierung in Kiew, wie eine Friedenslösung gestaltet werden könne. Selenskyj machte nach Angaben von Gipfel-Teilnehmern deutlich, dass er auf ein Ende des Krieges noch vor Beginn des Winters hofft. Die G7-Staaten bat er um weitere Hilfen für sein Land. Zuvor hatten sich die G7 bereits auf neue Strafmaßnahmen gegen Russland verständigt. Unter anderem sollen neue Zölle auf russische Exporte eingeführt werden. Das Geld solle der Ukraine zugute kommen, teilten Vertreter der US-Regierung mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2022 14:00 Uhr