Kurzmeldung ein/ausklappen G7 unterstreichen Solidarität mit der Ukraine

Hiroshima: Die G7-Staaten haben in Japan ihre Solidarität mit der Ukraine unterstrichen. Der brutale Angriffskrieg Russlands sei eine Bedrohung für die ganze Welt, heißt es in einer Erklärung. China fordern die wirtschaftsstarken Länder auf, seinen Einfluss auf Moskau zu nutzen und den Kreml zum Abzug der Truppen zu bewegen. Von China selbst verlangen die G7, die Machtansprüche auf Taiwan und die umliegenden Gewässer nicht mit Gewalt durchzusetzen. Als Wirtschaftspartner stufen sie Peking sehr viel kritischer ein. Investitionen in der Volksrepublik sollen zum Schutz heikler Technologien besser geprüft werden. Von chinesischen Lieferketten wollen sich die G7 unabhängiger machen. Inzwischen ist auch der ukrainische Präsident Selenskyj in Hiroshima eingetroffen. Bilder des japanischen Fernsehens zeigen, wie er am Flughafen begrüßt wird. Er will morgen am Gipfeltreffen teilnehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2023 12:00 Uhr