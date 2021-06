G7-Staaten wollen WHO-Untersuchung zu Corona-Ursprung

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Carbis Bay: Die G7-Staaten fordern von der Weltgesundheitsorganisation eine vertiefte Untersuchung zum Ursprung der Corona-Pandemie. In der Abschlusserklärung ihres Gipfeltreffens haben die Staats- und Regierungschefs eine "transparente" und "von Experten geleitete" Studie angemahnt. Nötig seien dafür auch weitere Untersuchungen in China. Für die Bekämpfung der Corona-Pandemie will die G7-Gruppe laut Bundesregierung ärmeren Ländern über zwei Milliarde Dosen Impfstoff zur Verfügung stellen. Die G7-Staaten grenzten sich zum Abschluss ihres dreitägigen Treffens zudem deutlich von China und Russland ab. Im Falle Chinas prangerten sie Menschrechtsverletzungen in Hongkong und Xinjian an. Russland werde man für Cyberangriffe auf westliche Behörden "zur Verantwortung" ziehen, hieß es in der Abschlusserklärung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.06.2021 16:00 Uhr