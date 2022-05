G7-Staaten wollen weltweite Getreide-Verteilung sichern

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industriestaaten sollen bei ihrem Gipfel in Elmau Ende Juni über fehlende Getreidelieferungen aus der Ukraine beraten. Darauf haben sich die Landwirtschaftsminister der Staatengruppe bei ihrem Treffen in Stuttgart verständigt. Deutschlands Ressortchef Özdemir verwies auf die Verantwortung für den Rest der Welt. Er rief dazu auf, die Märkte offen zu halten. Zuvor hatte Indien angekündigt, keinen Weizen mehr zu exportieren. Indien ist nach der Ukraine zweitgrößter Exporteur von Getreide. In der Ukraine hängen derzeit Millionen Tonnen fest, weil Russland die Ausfuhr über das Schwarze Meer behindert. Die G7-Außenminister haben heute über alternative Lieferwege beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2022 18:00 Uhr