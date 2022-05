G7-Staaten wollen Ukraine jahrelang Waffen liefern

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wangels: Deutschland und die anderen G7-Staaten wollen den ukrainischen Streitkräften notfalls noch jahrelang Waffen und andere Ausrüstung liefern. Das geht aus der Erklärung der Außenminister zum Abschluss ihres Treffens an der Ostsee hervor. Man sei zudem entschlossen, Russland wirtschaftlich und politisch weiter zu isolieren. Die Gastgeberin des G7-Treffens an der Ostsee, Bundesaußenministerin Baerbock, warf Moskau in ihrer Pressekonferenz einen so wörtlich "Korn-Krieg" vor. Russland versuche bewusst, den Ukraine-Krieg in der Welt, insbesondere in Afrika auszuweiten. Zum Ende der dreitägigen Beratungen verabschiedeten die G7-Außenminister heute auch einen Aktionsplan zum Klimawandel. Dieser sei eine erhebliche Bedrohung für die globale Sicherheit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2022 13:00 Uhr