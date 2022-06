G7-Staaten wollen stärker zu Pressefreiheit kooperieren

Wahlbeteiligung in Frankreich ist auch bei zweiter Runde der Parlamentswahl niedrig

Paris: Bei der zweiten und entscheidenden Runde der Parlamentswahl in Frankreich ist die Wahlbeteiligung ähnlich niedrig wie vor einer Woche. Am späten Nachmittag lag sie laut Innenministerium bei rund 38 Prozent. Das sind eineinhalb Punkte weniger als in der ersten Runde. Die Wahllokale in den großen Städten sind noch bis 20 Uhr geöffnet. Präsident Macron fürchtet um seine absolute Mehrheit. Vor einer Woche ist das links-grüne Bündnis Nupes nahe an Macrons Mitte-Bündnis Ensemble herangerückt. Sollte die Wahl sehr knapp ausfallen, könnte die genaue Sitzverteilung in der Nationalversammlung erst spät in der Nacht bekannt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2022 18:30 Uhr