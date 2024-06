G7-Staaten wollen russische Vermögen für Ukraine-Hilfe nutzen

Bari: Die G7-Staaten schnüren ein neues Hilfspaket für die Ukraine. Es geht um Kredite in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar. Die Industrienationen wollen dafür Zinsen aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen als Sicherheit hinterlegen. Darauf haben sich Unterhändler der G7 Staats- und Regierungschefs offenbar beim Gipfel in Bari geeinigt, wie französische Diplomaten berichteten. Die Ukraine soll das Geld bis Ende des Jahres erhalten. Kiew soll damit die Verteidigung gegen die russische Invasion stärken, den Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur bezahlen und Lücken im Staatshaushalt stopfen. Die genauen Modalitäten des Darlehens dürften aber erst in den kommenden Monaten geklärt werden. Zur G7-Gruppe gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2024 12:00 Uhr