G7-Staaten wollen russische Goldimporte verbieten

Nachrichtenarchiv - 26.06.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Die sieben führenden Industrienationen wollen Importe von russischem Gold unterbinden. In einer Erklärung der britischen Regierung vor Beginn des G7-Treffens auf Schloss Elmau heißt es, das Verbot solle bereits in Kürze in Kraft treten. Es werde sowohl für neu abgebautes als auch für veredeltes Gold gelten. Von US-Regierungskreisen wurde das geplante Embargo bestätigt. Es soll zum Abschluss des Gipfels am Dienstag offiziell verkündet werden. Der britische Premier Johnson sagte zur Begründung, dem Kreml müsse die finanzielle Grundlage entzogen werden. Die russischen Goldexporte summierten sich im vergangenen Jahr auf knapp 15 Milliarden Euro. Vor allem wohlhabende Russen sollen gerade verstärkt Gold kaufen, um die Auswirkungen der westlichen Sanktionen abzumildern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2022 12:00 Uhr