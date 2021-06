G7-Staaten verpflichten sich auf Unterstützung ärmerer Länder

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Carbis Bay: Die G7-Staaten haben auf ihrem Gipfeltreffen im britischen Cornwall einen globalen Infrastruktur-Plan zur Unterstützung ärmerer Länder beschlossen. Wie das Weiße Haus mitteilte, soll interessierten Ländern eine an Werten orientierte und transparente Partnerschaft angeboten werden. Damit schaffen die G7-Länder eine Alternative zu Chinas sogenannter "Neuen Seidenstraße", über die Peking Infrastrukturprojekte in dutzenden Ländern anschiebt. Am Rande des Gipfels bahnt sich währenddessen ein neuer Brexit-Streit an: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Michel forderten die britische Regierung auf, sich an die Vereinbarungen über Warenkontrollen in Nordirland zu halten. Ähnlich äußerte sich Frankreichs Präsident Macron. Der britische Premier Johnson bat die Europäer seinerseits, bei den Post-Brexit-Regelungen Pragmatismus und Kompromissbereitschaft zu zeigen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 15:00 Uhr