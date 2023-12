G7-Staaten verbieten Import von russischen Diamanten

Tokio: Die G7-Staaten untersagen ab Januar Direktimporte von russischen Diamanten. Darauf verständigten sich die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrieländer bei einer Videoschalte, wie es im Anschluss in einer gemeinsamen Erklärung hieß. Ab März kommt ein Einfuhrverbot für russische Diamanten hinzu, die von Drittländern verkauft werden. Moskau verdient nach letzten Zahlen jährlich mehrere Milliarden Euro mit dem Export von Rohdiamanten. Damit weiten die G7-Staaten die Sanktionen gegen Russland wegen dessen Kriegs gegen die Ukraine erneut aus. Zuvor hatten sich Deutschland, die USA, Japan, Frankreich, Italien, Kanada und Großbritannien bereits darauf verständigt, den Preisdeckel für russische Ölexporte in Drittstaaten zu verschärfen. Das erfuhr die Deutsche Presseagentur. So soll es für Reedereien künftig schwerer werden, sich ungestraft an der Umgehung von Russland-Sanktionen zu beteiligen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2023 22:00 Uhr