G7-Staaten sichern Ukraine volle Unterstützung zu

Nachrichtenarchiv - 11.10.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die G7-Staaten haben der Ukraine wegen der aktuell massiven russischen Angriffe ihre volle Unterstützung zugesichert. Die Regierungschefs der G7-Staaten sagten, die Ukraine werde so lange wie nötig finanzielle, humanitäre, militärische, diplomatische und rechtliche Hilfe erhalten. Die Angriffe, die vor allem auf Infrastruktur und Versorgung zielen, verurteilten die G7-Staaten. Das seien Kriegsverbrechen, deshalb werde man Präsident Putin zur Rechenschaft ziehen. - Die Nato-Staaten wollen wegen des anhaltenden Krieges in der Ukraine die Produktionskapazitäten für Munition und Ausrüstung erhöhen. Das unterstrich Generalsekretär Stoltenberg und wies darauf hin, dass das auch der Ukraine helfe. - Deutschland hat heute offenbar das erste von vier zugesagten Luftverteidigungssystemen vom Typ IRIS an die Ukraine übergeben. Das berichtet der "Spiegel". Bundeskanzler Scholz hatte das System schon im Juni zugesichert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2022 19:00 Uhr