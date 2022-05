G7-Staaten sagen der Ukraine weitere Milliarden zu

Das Wetter: viel Sonne bei 26 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Es ist sonnig oder locker bewölkt, Höchstwerte 26 bis 32 Grad. Später örtlich heftige Gewitter mit Hagel, Starkregen und schweren Sturmböen, nachts gebietsweise teils kräftige Regenfälle und Gewitter, Tiefstwerte 18 bis 11 Grad. Die Aussichten bis Montag: Morgen in Alpennähe noch Schauer und Gewitter, sonst trocken und freundlich, am Sonntag überwiegend sonnig, am Montag erst Sonne, dann Schauer und Gewitter, nicht mehr so heiß.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2022 15:00 Uhr