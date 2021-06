G7-Staaten rücken im Kampf gegen Corona-Pandemie zusammen

Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Carbis Bay: Die sieben führenden Industriestaaten wollen im Kampf gegen die Corona-Pandemie an einem Strang ziehen. Das haben die Staats- und Regierungschefs der G7 bei ihrem Gipfel im südenglischen Cornwall betont. Gemeinsam werde man eine Milliarde Impfstoff-Dosen an ärmere Länder spenden. Von Seiten der europäischen Gipfelteilnehmer hieß es, die EU sei die Apotheke der Welt und werde bis zum Jahresende mindestens 100 Millionen Impfstoff-Dosen abgeben. Außerdem werde man der Initative Covax 3,2 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. US-Präsident Biden hatte vorher bereits 500 Millionen Impfdosen zugesagt. Bundeskanzlerin Merkel lobte die Haltung von US-Präsident Biden. Dieser repräsentiere das Bekenntnis zum Multilateralismus, das in den letzten Jahren gefehlt habe, so Merkel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2021 22:00 Uhr